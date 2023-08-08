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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Slavik193
О себе
Работаю в рекламном агентстве, знаю как из чего сделать всю оффлайн рекламу. Предпочитаю активный отдых в горах, люблю путешествовать. Увлекался велоспортом. Умею выслушать человека, развить тему, поддержать разговор. Быстро нахожу общий язык с разными людьми. Ищу небольшую компанию для совместного отдыха и позитивного общения.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб💨 Кальян💃 Потанцевать
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