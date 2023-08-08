О себе

Работаю в рекламном агентстве, знаю как из чего сделать всю оффлайн рекламу. Предпочитаю активный отдых в горах, люблю путешествовать. Увлекался велоспортом. Умею выслушать человека, развить тему, поддержать разговор. Быстро нахожу общий язык с разными людьми. Ищу небольшую компанию для совместного отдыха и позитивного общения.