Краснодар
Профиль пользователя shurupovert
О себе
Просто давно не общалась с новыми людьми. Интересуюсь всем и вся. Работаю backend-разработчиком. Завязла в рутине и бытовухе. А что еще делать, когда тебе 30 стучит по затылку. Много курю, мало пью, спорт люблю, он меня нет. Нашла новое увлечение на лето - учусь кататься на роликах. Музыку слушаю разную, даже по стилям хз, что в плейлистах творится. Но вроде в основном что-то из рока. Задрочу в dark souls и тд от фромов и иногда доту в турбу. Отношений не ищу, муж в наличии 1 шт.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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