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Краснодар
Профиль пользователя Sergey423

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О себе

Все что интересно спроси

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💨 Кальян

Не нравится:

💕 Обсудить отношения

События пользователя

Краснодар → другое
Познакомлюсь с новыми интересными людьми

Участие в других событиях

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Скоротать вечер
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Прогуляться вечером, попить кофе
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Можно выпить чай, поболтать
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Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)
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Краснодар → Другое
Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊
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Общение с новыми людьми 💗
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Краснодар → Другое
Прогуляться, пообщаться, перекусить)
маленькое фото пользователя Innessa
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Прогуляться, перекусить
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Сходить в клуб сегодня в пт
маленькое фото пользователя NagievaE
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Готова к веселому времяпровождению
маленькое фото пользователя Lesaaa
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Хочу прогуляться. Попить кофе))
маленькое фото пользователя im_olechka
Краснодар → Другое
Ищу подружек 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼
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