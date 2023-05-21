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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Seniya
О себе
Привет! Считаю, что рассказывать о себе очень сложно. Верю в юмор. Люблю small talks.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться
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