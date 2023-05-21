⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар

Краснодар
Профиль пользователя Seniya

фото пользователя Seniya

О себе

Привет! Считаю, что рассказывать о себе очень сложно. Верю в юмор. Люблю small talks.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Online small talks :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ProstoMarina

Новосибирск → пообщаться

Как вы полюбили жизнь

Откликнулось 9 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

маленькое фото пользователя DianaVorobeva
маленькое фото пользователя Turnerdanaa
маленькое фото пользователя CheGueVanya
маленькое фото пользователя Adam2037
маленькое фото пользователя Alisa69
маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross
маленькое фото пользователя Kate_Y
маленькое фото пользователя im_olechka
маленькое фото пользователя Sandra1991
маленькое фото пользователя Dashuta
маленькое фото пользователя Ksenia_krd
маленькое фото пользователя Sonia_23
маленькое фото пользователя PrivetKakDela
маленькое фото пользователя DAiiiKA
маленькое фото пользователя Nastuha
маленькое фото пользователя VIOLETTA_V
маленькое фото пользователя Elena05
маленькое фото пользователя ILIA.0
маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
маленькое фото пользователя Tasha94
маленькое фото пользователя Cookieexe
маленькое фото пользователя Anna12
маленькое фото пользователя Gae4ka
маленькое фото пользователя Nika.08
маленькое фото пользователя Dima0007
маленькое фото пользователя Marina_S
маленькое фото пользователя Anastasia_21
маленькое фото пользователя Mistermaloi

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам