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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Selena8
О себе
Ищу друзей
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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