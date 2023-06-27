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Краснодар
Профиль пользователя Selena8

фото пользователя Selena8

О себе

Ищу друзей

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Краснодар → прогуляться, перекусить

хочу подружку веселушку

Откликнулось 6 участников

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