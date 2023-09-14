О себе

Очень хочу съездить в путешествие в необычную для туризма страну. Иран, Северная Корея (временно закрыта для туристов), Саудовская Аравия.. А также принимаю ваши варианты🫡😁 А может вы хотите в Сомалиленд?

Можно просто погулять по парку, попить вкусного чая или съездить к морю🤗