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Краснодар
Очень хочу съездить в путешествие в необычную для туризма страну. Иран, Северная Корея (временно закрыта для туристов), Саудовская Аравия.. А также принимаю ваши варианты🫡😁 А может вы хотите в Сомалиленд?
Краснодар
Профиль пользователя Sashass
О себе
Очень хочу съездить в путешествие в необычную для туризма страну. Иран, Северная Корея (временно закрыта для туристов), Саудовская Аравия.. А также принимаю ваши варианты🫡😁 А может вы хотите в Сомалиленд?
Можно просто погулять по парку, попить вкусного чая или съездить к морю🤗
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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