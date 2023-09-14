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Краснодар
Профиль пользователя Sashass

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О себе

Очень хочу съездить в путешествие в необычную для туризма страну. Иран, Северная Корея (временно закрыта для туристов), Саудовская Аравия.. А также принимаю ваши варианты🫡😁 А может вы хотите в Сомалиленд?
Можно просто погулять по парку, попить вкусного чая или съездить к морю🤗

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya_ya

Краснодар → собрать компанию

Устроить КРУТОЙ ДЕВИЧНИК в Ц В Е Т Е 😍

Откликнулось 7 участников

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