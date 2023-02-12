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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Sandra1991
О себе
Я обычный домосед. Но иногда просто хочется пообщаться выйти погулять. Вообщем общение
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн
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