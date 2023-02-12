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Краснодар
Профиль пользователя Sandra1991

фото пользователя Sandra1991

О себе

Я обычный домосед. Но иногда просто хочется пообщаться выйти погулять. Вообщем общение

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Ищу компанию погулять в субботу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasha94

Краснодар → другое

Ищу подружку☺

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Olesia

Краснодар → другое

Ищу подругу , Прогуляться , попить кофе , пообщаться )

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Lova

Краснодар → прогуляться, перекусить

Нетворкинг. Пообщаться, погулять по городу, пофоткаться

Откликнулись 2 участника

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