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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя san_yulia
О себе
Люблю спорт, музыку)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
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