Краснодар
Профиль пользователя Sambuka
О себе
Люблю к-поп, дорамы, читаю фентази.
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба
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