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Краснодар
Профиль пользователя Ruslan_Tan

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О себе

Люблю настольные и онлайн игры, выхожу гулять в свое свободное время. Не против интересных идей для досуга

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб
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