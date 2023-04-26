Краснодар
Профиль пользователя Romanova
О себе
Недавно переехала в Краснодар. Ищу друзей. Занимаюсь астрологией, люблю выбраться на природу,сходить спортзал :) научу стоять на гвоздях, расскажу о твоём гороскопе 😁
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🏢 Работа 🏫 Учеба
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📺 Политика
Участие в других событиях
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