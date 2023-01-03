Краснодар
Профиль пользователя roman4445

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О себе

Занимаюсь прыжками с парашютом, полетами в аэротрубе, полетами на параплане, бейсджампингом, ходу в зал.
Ищу кого нибудь

Профиль обновлён 25 февраля 2023 г.

События пользователя

Краснодар → активный отдых

Сходить в театр, кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kikimore
Краснодар → Другое

Скоротать вечер

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Краснодар → Другое

погулять, походить по интресным местам

маленькое фото пользователя Alina_nik
Краснодар → Другое

Можно выпить чай, поболтать

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