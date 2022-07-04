⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар

Краснодар
Профиль пользователя Rodnaja

фото пользователя Rodnaja
фото #2 пользователя Rodnaja
фото #3 пользователя Rodnaja
фото #4 пользователя Rodnaja
фото #5 пользователя Rodnaja
фото #6 пользователя Rodnaja
фото #7 пользователя Rodnaja
фото #8 пользователя Rodnaja

О себе

Автоледи, обожаю водить автомобиль, получаю от этого удовольствие, веду активный образ жизни, занимаюсь любимым делом, наслаждаюсь тёплым солнышком, потому что моя мечта сбылась и я переехала жить на юг!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить
Прогуляться, пообщаться, выпить кофе, посмеяться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.