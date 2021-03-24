Краснодар
Профиль пользователя Riti_27

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О себе

Переехала в Краснодар !))) Ищу подругу, с которой можно секретничать, гулять вечером, смеяться от души✌🏻😄P.S: Я не лизбиянка, замужем, мужа люблю)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 📚 Книги

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу💫❤️

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, душевных, не токсичных)))

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya_ya
Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

маленькое фото пользователя Violetta25
Краснодар → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Mademoiselle
Краснодар → Другое

Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

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