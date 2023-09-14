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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя RIPWEBSITE
О себе
компании для настолок, общения, посиделок, гулянок 🫴🏽
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💃 Потанцевать
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