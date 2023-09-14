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Краснодар
Профиль пользователя RIPWEBSITE

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О себе

компании для настолок, общения, посиделок, гулянок 🫴🏽

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика🖼 Выставка / музей

События пользователя

Краснодар → собрать компанию

слепить компанию/ гулять 1/1/ рубить настолки, да делать что угодно 👉🏿👈🏿🆘

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маленькое фото пользователя Linaa
маленькое фото пользователя vladbultd
маленькое фото пользователя Joscofski
маленькое фото пользователя Friend123
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Прогуляться, выпить кофе

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Девочки и мальчики, классные друзья. Мне вас не хватает.

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Ищу желающих играть в настолки

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