Краснодар
Профиль пользователя Ponama_1904

фото пользователя Ponama_1904

О себе

Увлечений как таковых нет.
Есть дочь, все время провожу с ней ( не считая того времени когда она в садике). Не работаю, жуткая домоседка.
В свободное время люблю поиграть в MobileLegends🙃

Профиль обновлён 6 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Краснодар → пообщаться

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