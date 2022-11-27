Краснодар
Профиль пользователя PolinaLinkova
О себе
🎤Слушаю Джони, Акмаля, Бумбокс, Марселя
🏄♀️Плаваю на сап доске, узнаю новые места
🛫путешествую в разные интересные страны
📚Учусь на гостиничное дело
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 💰 Бизнес
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
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