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Краснодар
Профиль пользователя Plot9ra

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О себе

Буквально недавно переехал в Краснодар.
Интересно посещение новых мест, знакомство с новыми людьми и общение по интересам.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы
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