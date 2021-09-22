Уже на протяжении 8 лет слушаю 500 лучших песен Нашего Радио). Катаюсь на мотоцикле, но всё никак не куплю шлем для пассажира(.очень люблю поиграть в настолки. А пешие прогулки на большие расстояния - это мой конёк.

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

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Краснодар → сходить на мероприятие Сгонять на мотоцикле на мотокросс в Туапсе

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