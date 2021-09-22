Краснодар
Профиль пользователя Partenokarp
О себе
Меня зовут Настя )) Люблю читать книги, в приоритете Лавкрафт и Кинг. Прекрасно провожу время за видеоиграми. Безумно люблю слушать музыку, начиная от классической и заканчивая скандинавским фолком)))
Обожаю смотреть кринжовые видосики и общаться с помощью мемасиков 🙃
Буду рада знакомству 💛
Профиль обновлён 27 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Скинь свой любимый мем или трэк ☺
Всем Салют с Pikabu! Давайте общаться:)
Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)
Пообщаться об играх
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.