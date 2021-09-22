Меня зовут Настя )) Люблю читать книги, в приоритете Лавкрафт и Кинг. Прекрасно провожу время за видеоиграми. Безумно люблю слушать музыку, начиная от классической и заканчивая скандинавским фолком))) Обожаю смотреть кринжовые видосики и общаться с помощью мемасиков 🙃 Буду рада знакомству 💛

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

Краснодар → Другое Буду рада пообщаться с приятным собеседником/собеседницей)

Москва → Другое Всем Салют с Pikabu! Давайте общаться:)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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