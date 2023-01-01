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Краснодар
Я инвалид, слушаю Князь ария король и шут муми тролль
Краснодар
Профиль пользователя Pank
О себе
Я инвалид, слушаю Князь ария король и шут муми тролль
Я ЗАМУЖЕМ И Люблю Мужа 💖
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность
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