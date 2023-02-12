Открыла для себя мир настольных игр, но играть особо не с кем. Люблю компьютерные игры, Wow, Genshin, бродилки и приключения. Читаю фантастику, научную фантастику и научпоп (но времени на чтение не так много, как хотелось бы). Есть велик и с удовольствием на нем катаюсь. Из музыки отдаю предпочтение року. Иногда смотрю аниме :3

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

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