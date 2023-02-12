Краснодар
Профиль пользователя OvO_Masha
О себе
Открыла для себя мир настольных игр, но играть особо не с кем. Люблю компьютерные игры, Wow, Genshin, бродилки и приключения. Читаю фантастику, научную фантастику и научпоп (но времени на чтение не так много, как хотелось бы). Есть велик и с удовольствием на нем катаюсь. Из музыки отдаю предпочтение року. Иногда смотрю аниме :3
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.