Так, я Алиса ахаха. Слушаю абсолютно любую музыку, но старые песенки с юношеских дискотек моих родителей это отдельная любовь. Очень люблю животных. Увлекаюсь эзотерикой ( от таро до разбора религий и мировых заговоров ))

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян ☣️ Токсичность

Краснодар → прогуляться, перекусить Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

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