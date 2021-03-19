Краснодар
Профиль пользователя Olesia
О себе
Люблю музыку , прогулки , и активный отдых
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Давай полетаем?
Краснодар → Другое
Ищу подругу✨
Краснодар → Другое
Прогуляться, попить кофе
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Скоротать вечер
Краснодар → Другое
Хочу найти друзей
Краснодар → Другое
Ищу подружек 🙂
Краснодар → Другое
Прогуляться вечером, попить кофе
Краснодар → Другое
Давайте знакомиться
Краснодар → Другое
Прогуляться)
Краснодар → Другое
Ищу подруг
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.