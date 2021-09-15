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Краснодар
Профиль пользователя OLEG_888

фото пользователя OLEG_888

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Riti_27

Краснодар → прогуляться, перекусить

Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя KristinaKV

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу друзей, общаться, посещать интересные места

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Innessa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lesaaa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться. Попить кофе))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tatyana80

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пофоткаться.

Откликнулись 3 участника

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