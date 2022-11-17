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Краснодар
Профиль пользователя Oleg_69

фото пользователя Oleg_69

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться и далее ))

Краснодар → прогуляться, перекусить

Кто сегодня на футбол ??)

маленькое фото пользователя Natali08
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v

Москва → пообщаться

Знакомство для дружбы

Откликнулось 67 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

Откликнулось 19 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

погулять, походить по интресным местам

Откликнулось 19 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Можно выпить чай, поболтать

Откликнулось 16 участников

анонимный пользователь

Краснодар → прогуляться, перекусить

Общение с новыми людьми 💗

Откликнулось 7 участников

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