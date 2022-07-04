Занимаюсь спортом, стараюсь правильно питаться, воспитываю 2-х невоспитанных детей)), на фрилансе в сфере продаж и рекламы в соцсетях, сейчас снова в поисках любимого дела. Люблю дизайн, психологию, личное пространство 💚

Профиль обновлён 30 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес

📺 Политика ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.