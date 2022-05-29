Краснодар
Профиль пользователя Nikolai.E

фото пользователя Nikolai.E

О себе

Играю в бильярд, люблю кофе

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться

События пользователя

Краснодар → собрать компанию

Сходить на квест

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя levilon
Краснодар → Другое

погулять, походить по интресным местам

маленькое фото пользователя Anastasia_21
Краснодар → Другое

Те, кто со мной на одной волне ~

маленькое фото пользователя Zalipushecka
Краснодар → Другое

накидайте фильмов

маленькое фото пользователя Maksim88
Краснодар → Другое

Поиграть в бильярд

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