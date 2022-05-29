Краснодар
Профиль пользователя Nikolai.E
О себе
Играю в бильярд, люблю кофе
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться
События пользователя
Участие в других событиях
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Краснодар → Другое
погулять, походить по интресным местам
Краснодар → Другое
Те, кто со мной на одной волне ~
Краснодар → Другое
накидайте фильмов
Краснодар → Другое
Поиграть в бильярд
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