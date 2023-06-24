Краснодар
Профиль пользователя NikkiStarikova
О себе
Привет! Хочу создать здесь особый уголок,где соберутся сильные и прекрасные женщины, которые впоследствии станут моими подругами.Мы будем вдохновлять и поддерживать друг друга,гулять и в целом прекрасно проводить время✨
Немного обо мне:
Я пишу песни,делаю бижутерию из сухоцветов,обожаю йогу, классическую литературу,природу, музыку и интересных людей❤️
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу обзавестись новыми друзьями
Ищу подружек 🙂
Давайте знакомиться
Ищу подруг💜
Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊
Ищу подругу. 🫶🏼
Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить
Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊
Была бы рада найти подруг 🐝
Прогулка в Галицком
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