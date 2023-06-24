Краснодар
Профиль пользователя NikkiStarikova

фото пользователя NikkiStarikova
фото #2 пользователя NikkiStarikova
фото #3 пользователя NikkiStarikova
фото #4 пользователя NikkiStarikova
фото #5 пользователя NikkiStarikova
фото #6 пользователя NikkiStarikova

О себе

Привет! Хочу создать здесь особый уголок,где соберутся сильные и прекрасные женщины, которые впоследствии станут моими подругами.Мы будем вдохновлять и поддерживать друг друга,гулять и в целом прекрасно проводить время✨
Немного обо мне:
Я пишу песни,делаю бижутерию из сухоцветов,обожаю йогу, классическую литературу,природу, музыку и интересных людей❤️

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры

Не нравится:

☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksenia_9
Краснодар → Другое

Хочу обзавестись новыми друзьями

маленькое фото пользователя Ann2001
Краснодар → Другое

Ищу подружек 🙂

маленькое фото пользователя viovet
Краснодар → Другое

Давайте знакомиться

маленькое фото пользователя Tasha7
Краснодар → Другое

Ищу подруг💜

маленькое фото пользователя Kachancik
Краснодар → Другое

Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊

маленькое фото пользователя Viki_toryya
Краснодар → Другое

Ищу подругу. 🫶🏼

маленькое фото пользователя zlatks
Новосибирск → Другое

Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

маленькое фото пользователя Elizabeth312
Краснодар → Другое

Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
Краснодар → Другое

Была бы рада найти подруг 🐝

маленькое фото пользователя ODoriS
Краснодар → Другое

Прогулка в Галицком

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.