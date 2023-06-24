Привет! Хочу создать здесь особый уголок,где соберутся сильные и прекрасные женщины, которые впоследствии станут моими подругами.Мы будем вдохновлять и поддерживать друг друга,гулять и в целом прекрасно проводить время✨ Немного обо мне: Я пишу песни,делаю бижутерию из сухоцветов,обожаю йогу, классическую литературу,природу, музыку и интересных людей❤️

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры

☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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Краснодар → Другое Переехала в Краснодар, буду рада найти новых друзей/подруг😊

Новосибирск → Другое Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

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