Была в сети вчера

Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫

Я хочу прогуляться и устроить тусовку

Была бы рада найти подруг 🐝

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств: