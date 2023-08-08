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Краснодар
Профиль пользователя Nika2204

фото пользователя Nika2204

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎭 Театр

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Недавно переехала🫶🏼😄

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Откликнулось 8 участников

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сниму квартиру с девочкой, район ЧМР

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oliszets

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk

Краснодар → прогуляться, перекусить

Была бы рада найти подруг 🐝

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Kachancik

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Viki_toryya

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу. 🫶🏼

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя ODoriS

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка в Галицком

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Marina_Gorn555

Краснодар → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться и устроить тусовку

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Innessa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Anya.e

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя kiki44

Краснодар → прогуляться, перекусить

ищу подруг для совместного времяпрепровождения!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Archi999

Краснодар → другое

Человеку нужен человек🕊️

Откликнулись 2 участника

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