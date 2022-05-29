Краснодар
Профиль пользователя Nevada

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О себе

Читаю, хожу спортзал, люблю животных

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя IrinaT2
Краснодар → Другое

Ищу друзей для совместного досуга,можно с детьми и без

маленькое фото пользователя Natali38
Краснодар → Другое

Прогуляться в центре, перекусить, поболтать

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