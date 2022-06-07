Краснодар
Профиль пользователя neonis
О себе
Люблю активные виды спорта, гулять, кушать и настольные игры.
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей
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