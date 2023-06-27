Краснодар
Профиль пользователя negr.sasha

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О себе

Хочу найти друзей

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Хочу пообщаться в реале или онлайн✨️

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GYSIK
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Christina2223
Краснодар → Другое

Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )

маленькое фото пользователя Daria_Sokq12
Краснодар → Другое

Хочу встретиться с новыми людьми

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