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Краснодар
Профиль пользователя Natusik

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О себе

Молодая мамочка🤭сижу в декрете. Уже как пол года живём в Краснодаре, но всё никак не могу найти подруг.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🏢 Работа

Не нравится:

🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 202 участника

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг💜

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