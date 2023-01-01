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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Natusik
О себе
Молодая мамочка🤭сижу в декрете. Уже как пол года живём в Краснодаре, но всё никак не могу найти подруг.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🏢 Работа
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Участие в других событиях
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