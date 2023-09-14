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Краснодар
Меня зовут Ната)
Краснодар
Профиль пользователя Nats
О себе
Меня зовут Ната)
Есть доска, катаюсь в парке
Легка на подъем)
Ищу подруг чтобы ходить на разные мероприятия ) Концерты ,клубы , рисования под винчик 🍷 И все в таком духе )
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью
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