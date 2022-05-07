Краснодар
Профиль пользователя Natalie01

фото пользователя Natalie01

О себе

Пешеголик. Люблю МНОГО ходить пешком и не представляю свою жизнь без постоянного движения. Люблю кино, учу английский, верю в доброе, вечное, светлое.

Ищу только дружеское общение.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу пешком

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Partenokarp
Краснодар → Другое

Расскажи мне анекдот

маленькое фото пользователя Gruoch.Boite
Краснодар → Другое

Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.