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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Natali_Natali
О себе
Люблю баню,вкусный,горячий чай,хорошее вино,задушевную беседу,хороший фильм.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт
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