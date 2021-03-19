Краснодар
Профиль пользователя Natali55

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Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 📺 Политика 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приезжаю в Москву , буду жить в МоскваСити

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять , сходить куда нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marina_S
Краснодар → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Ksenia57
Краснодар → Другое

Хочу обзавестись новыми друзьями

маленькое фото пользователя Ann2001
Краснодар → Другое

Ищу подружек 🙂

маленькое фото пользователя Tanya_ya
Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

маленькое фото пользователя Eva22
Краснодар → Другое

Пошли гулять))

маленькое фото пользователя Tasha94
Краснодар → Другое

Ищу подружку☺

маленькое фото пользователя DAiiiKA
Краснодар → Другое

На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk
Краснодар → Другое

Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

маленькое фото пользователя Tata3093
Краснодар → Другое

Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

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