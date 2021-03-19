Краснодар
Профиль пользователя Natali55
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 📺 Политика 💰 Бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Прогуляться, попить кофе
Краснодар → Другое
Хочу обзавестись новыми друзьями
Краснодар → Другое
Ищу подружек 🙂
Краснодар → Другое
Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯♀️
Краснодар → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️
Краснодар → Другое
Пошли гулять))
Краснодар → Другое
Ищу подружку☺
Краснодар → Другое
На курсах в КРД. Посидим вечерком в центре🥤, поболтаем, пошутим?
Краснодар → Другое
Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться
Краснодар → Другое
Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))
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