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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Natali08
О себе
Разносторонняя личность. Люблю активную наполненную впечатлениями жизнь, но получается только в свободное от работы время.😅
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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