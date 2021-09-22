⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар

Краснодар
Профиль пользователя Natali08

фото пользователя Natali08

О себе

Разносторонняя личность. Люблю активную наполненную впечатлениями жизнь, но получается только в свободное от работы время.😅

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daniil_V

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером, выпить чай/кофе, можно что-то покрепче

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Oleg_69

Краснодар → прогуляться, перекусить

Кто сегодня на футбол ??)

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

маленькое фото пользователя Va1eria
маленькое фото пользователя Ksana.lenko
маленькое фото пользователя Olessya
маленькое фото пользователя SebastianPereiro
маленькое фото пользователя Anna12
маленькое фото пользователя Elena05
маленькое фото пользователя Anna_Z
маленькое фото пользователя Dinosaur
маленькое фото пользователя CheGueVanya
маленькое фото пользователя AssDmitry
маленькое фото пользователя coffee_latte
маленькое фото пользователя Tatiana_king
маленькое фото пользователя iness04
маленькое фото пользователя Zavtra_napishu
маленькое фото пользователя Lerrka
маленькое фото пользователя VIOLETTA_V
маленькое фото пользователя Eva22
маленькое фото пользователя Angelina21
маленькое фото пользователя Anastasia_ww
маленькое фото пользователя Riti_27
маленькое фото пользователя Tanya_ya
маленькое фото пользователя Sandra00000
маленькое фото пользователя NikkiStarikova
маленькое фото пользователя Roman_sinkevich
маленькое фото пользователя Ksenia_9
маленькое фото пользователя Zalipushecka
маленькое фото пользователя Tasha7
маленькое фото пользователя Coffee_fox

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам