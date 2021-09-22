Краснодар
Профиль пользователя Nataha2000

фото пользователя Nataha2000
фото #2 пользователя Nataha2000
фото #3 пользователя Nataha2000

О себе

Ах как это всё романтично
Очень сказочник ,необычно.

Профиль обновлён 20 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.