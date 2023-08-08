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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Nata98
О себе
Всем привет , ищу подруг для прогулок в парке или торговом центре для пятничных вечеров в ресторане, кафе , баре и т.д )) Живу на Панораме , занимаюсь йогой в гамаках и тик током, я за простое общение без пафоса и надменности , девушку желательно моего возраста 24-28 которая любит поболтать на разные темы и если ты еще и любишь путешествовать🥹цены тебе нет 😘
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
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