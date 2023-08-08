О себе

Всем привет , ищу подруг для прогулок в парке или торговом центре для пятничных вечеров в ресторане, кафе , баре и т.д )) Живу на Панораме , занимаюсь йогой в гамаках и тик током, я за простое общение без пафоса и надменности , девушку желательно моего возраста 24-28 которая любит поболтать на разные темы и если ты еще и любишь путешествовать🥹цены тебе нет 😘