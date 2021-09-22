Краснодар
Профиль пользователя NastyaDa

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О себе

Буду рада новому знакомству и обрести подруг!

Профиль обновлён 23 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.