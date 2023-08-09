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Краснодар
Профиль пользователя Nastya0207

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фото #2 пользователя Nastya0207
фото #3 пользователя Nastya0207

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить
Погулять по центру города, поужинать и пообщаться в приятной компании

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasha7
Краснодар → Другое
Ищу подруг💜
маленькое фото пользователя Kachancik
Краснодар → Другое
Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊
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