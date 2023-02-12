⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар

Краснодар
Профиль пользователя nastay2005mak

фото пользователя nastay2005mak
фото #2 пользователя nastay2005mak

О себе

Всем привет я ищу друзей и парня пешите в личку я буду рада мне 18 лет....🤗🙈🖤

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться

Не нравится:

📚 Книги 🎭 Театр ✈️ Путешествия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое
Найти друзей для общения
маленькое фото пользователя Ekaterina25
Краснодар → Другое
Ищу подружек
маленькое фото пользователя Tasha7
Краснодар → Другое
Ищу подруг💜
маленькое фото пользователя VIOLETTA_V
Краснодар → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь
маленькое фото пользователя Natali55
Краснодар → Другое
Погулять , сходить куда нибудь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.