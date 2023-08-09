Краснодар
Профиль пользователя Nadia_375
О себе
Я обожаю k pop и турецкую музыку , люблю прогулка и общение .
Обожаю Корейские k pop группы особенно BTS и обожаю дорамы.
Ещё люблю турецкие сериалы ,но и русские тоже обожаю
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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