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Краснодар
Профиль пользователя Naday

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О себе

Всем привет, здесь нахожусь в поиске подруг и веселого времяпровождения, отношений не ищу, потому что уже в них состою)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить
ищу подругу, с которой можно весело провести время)

Участие в других событиях

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Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)
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Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )
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Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫
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