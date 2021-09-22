Слушаю музыку Всю что заставляет сердце биться чаще. Меломан. Люблю авто, особенно управлять. Поехать куда-нибудь просто так, с удовольствием) С удовольствием хожу в кинотеатр, поклонник аймакс. Составлю компанию в прогулке по городу. Домашние посиделки - я только за) Выехать за город на море, горы, лес? Я с вами!

Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия

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