Краснодар
Профиль пользователя Mistermaloi
О себе
Стихи, шахматы, пение, корпоративы и актерская деятельность
Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Казань → Другое
Хочу найти новые общения/друзей.
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Архангельск → Другое
Было бы здорово поболтать ☺️
Краснодар → Другое
Хочу обзавестись новыми друзьями
Москва → Другое
Просто по душам
Краснодар → Другое
Пообщаемся?
Сочи → Другое
Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!
Краснодар → Другое
Ищу настоящих друзей
Москва → Другое
Пообщаться хочу
Москва → Другое
Я хочу пообщаться
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