Краснодар
Профиль пользователя Mistermaloi

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О себе

Стихи, шахматы, пение, корпоративы и актерская деятельность

Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу людей по интересам

Краснодар → прогуляться, перекусить

Встреча по интересам

Краснодар → прогуляться, перекусить

Встреча по интересам

Краснодар → пообщаться

Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.

Участие в других событиях

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Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

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Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!

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