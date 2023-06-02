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Краснодар
Профиль пользователя miss_RDX

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О себе

Я художник, люблю наблюдать за звездами, долго гулять по городу, читать и играть со своей кошкой :3

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей
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