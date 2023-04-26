Краснодар
Профиль пользователя Michael

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О себе

Прошлой осенью понаехал в Мск с Краснодара. Проектировщик, развиваю новое направление в строительстве.
Пью курю, иногда ругаюсь матом. Вредных привычек не имею.
С радостью погуляю по городу или поиграю в настолки
Есть кальян

Профиль обновлён 2 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

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